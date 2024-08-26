Президент Франции отрицает, что Павла Дурова задержали по политическим мотивам

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание Павла Дурова является политическим решением. Основателя Telegram обвиняют в отказе сотрудничать в области киберпреступлений, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Франции. Там также заявили, что Дуров все еще находится под стражей, ведется расследование.

Между тем до сих пор неизвестно, куда после задержания программиста пропала девушка, которая его сопровождала. Предварительно, это 24-летняя Юлия Вавилова. Девушка называет себя криптокоучем, живет в Дубае. Ее последние перемещения совпадают с маршрутом Павла Дурова. Вместе они были и на борту частного самолета.

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