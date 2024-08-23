Тестирование системы электронного голосования завершено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркине прошло в штатном режиме, передает портал мэра и правительства Москвы.

Пробное голосование прошло 23 августа с 08:00 до 14:00 не только в онлайн-режиме, но и на ряде избирательных участков города. Во время тестирования специалисты испытали системы электронного голосования. В свою очередь, москвичи познакомились с избирательным процессом. В ходе теста все системы работали штатно.

В тестировании приняли участие москвичи старше 18 лет, которые имеют постоянную регистрацию в столице. Прошедшие голосование ответили на вопрос: "Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?"

Москвичи смогли проголосовать в онлайн-формате на портале elec.mos.ru, а также через терминалы на открытых избирательных участках. Всего этой возможностью воспользовались порядка 650 тысяч человек. Каждый электронный голос был корректно записан в блокчейн и после расшифровки с помощью спецключа был учтен при подведении итогов голосования.

Кроме того, проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно было на участках по месту постоянной регистрации, если они работали во время тестового голосования.

В настоящее время тестирование проводилось в короткие сроки. ИТ-специалисты испытали работу системы онлайн-голосования на повышенных нагрузках. Эксперты выяснили, что искусственно созданные внештатные ситуации, такие как отключение электричества и связи, не влияют на ход голосования и запись цифровых голосов.

Также штатно и без ошибок прошли взаимодействие пользователей с главными элементами системы, включая электронный список избирателей, страницу онлайн-голосования и терминалы. Кроме того, бюллетени выдавались однократно, а учтенные голоса были анонимными и зашифрованными. Между тем каждая копия цепочки блоков информации показала целостность и неизменность записанных в блокчейн данных. По итогам тестирования системы электронного голосования разработчики подтвердили, что она готова к использованию на выборах.

Выборы депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru либо на любом избирательном участке города при помощи терминала. Получить бумажный бюллетень можно будет по месту регистрации, но для этого потребуется подать соответствующее заявление до 2 сентября.

