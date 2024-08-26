ПВО сбила ночью 20 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 20 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 26 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, девять дронов были сбиты в Саратовской области, три – в Курской области, по два беспилотника – в Белгородской, Брянской и Тульской областях, а также по одному БПЛА над Орловской и Рязанской областями.

В результате атаки беспилотников в Саратовской области были зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома. В частности, в Саратове повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади, а в Энгельсе – многоэтажный дом на улице Пушкина.

По последним данным, при воздушной атаке пострадали четыре жителя Саратова. Троим оказали помощь на месте, одну женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В саратовском международном аэропорту Гагарин после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. В связи с этим на вылет задерживается рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в столичный аэропорт Шереметьево.

