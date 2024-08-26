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26 августа, 19:45

Происшествия

Эксперт прокомментировал поступок мужчины, выбросившего жену и ребенка из окна в Москве

Эксперт прокомментировал поступок мужчины, выбросившего жену и ребенка из окна в Москве

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25 августа москвич выбросил из окна жилого дома в Лефортове своих жену и ребенка. Этот инцидент прокомментировал нарколог Василий Шуров.

По словам эксперта, поведение мужчины говорит о психозе в состоянии интоксикации. Специалист предположил, что мужчина мог употребить наркотики или психостимуляторы, которые вызывают тяжелую паранойю, возбуждение и агрессию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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