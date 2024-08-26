Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы затруднено из-за аварии

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Движение транспорта на 42-м километре МКАД в районе Профсоюзной улицы затруднено из-за аварии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там на внутренней стороне столкнулись три автомобиля. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы города. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее четыре человека погибли в аварии с "Газелью" и двумя легковыми автомобилями в Торжокском районе Тверской области. Трагедия случилась ночью на трассе М-11 "Нева". Предположительно, водитель "Газели" столкнулся с автомобилем Mazda, после чего выехал на левую полосу, где врезался в BMW.

