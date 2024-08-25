Движение на МКАД у проспекта Маршала Жукова восстановлено после ДТП с 4 авто

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Затруднения в движении произошли на внутренней стороне 63-го километра МКАД из-за ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В аварию попали четыре автомобиля, из-за чего в этом районе фиксировали затруднение на 3,5 километра. Позже движение было восстановлено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее движение восстановили на улице Соловьиная Роща. Днем ранее там произошло ДТП, из-за которого затруднения движения фиксировались на обоих полосах из трех в сторону МКАД. О пострадавших не сообщалось.

