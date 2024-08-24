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24 августа, 19:23

Транспорт

Движение на улице Соловьиная Роща восстановили после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на улице Соловьиная Роща восстановили после дорожной аварии. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, движение в районе дома 8, корпус 2 осуществляется без затруднений, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о столкновении двух грузовых и двух легковых автомобилей на этом участке дороги. В результате ДТП отмечались затруднения по двум полосам из трех в сторону МКАД.

На месте работали оперативные службы. При этом о пострадавших информации не было.

Движение на Новосходненском шоссе в Москве восстановлено

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