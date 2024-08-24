24 августа, 19:23Транспорт
Движение на улице Соловьиная Роща восстановили после ДТП
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение на улице Соловьиная Роща восстановили после дорожной аварии. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.
Так, движение в районе дома 8, корпус 2 осуществляется без затруднений, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о столкновении двух грузовых и двух легковых автомобилей на этом участке дороги. В результате ДТП отмечались затруднения по двум полосам из трех в сторону МКАД.
На месте работали оперативные службы. При этом о пострадавших информации не было.
Движение на Новосходненском шоссе в Москве восстановлено