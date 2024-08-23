23 августа, 10:59Политика
Часть Тверской улицы будет перекрыта с 23 по 26 августа из-за замены асфальта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участок Тверской улицы перекроют с 23 по 26 августа в связи с заменой асфальта, сообщает Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
С 14:00 23 августа до 06:00 26 августа проехать не получится в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до улицы Тверской.
С 22:00 23 августа до 06:00 26 августа ограничат движение по Тверской улице от Моховой до Тверского бульвара. Также в этот период будет закрыто движение с пропуском местных жителей на участках Большого и Малого Гнездниковских переулков, Леонтьевского, Брюсова, Газетного, Никитского, Козицкого и Глинищевского переулков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе стадиона "Лужники" будет временно закрыто 24 августа из-за концерта. Также на некоторых участках ограничений с 00:01 до окончания концерта запретят парковку.
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