Часть Тверской улицы будет перекрыта с 23 по 26 августа из-за замены асфальта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок Тверской улицы перекроют с 23 по 26 августа в связи с заменой асфальта, сообщает Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

С 14:00 23 августа до 06:00 26 августа проехать не получится в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до улицы Тверской.

С 22:00 23 августа до 06:00 26 августа ограничат движение по Тверской улице от Моховой до Тверского бульвара. Также в этот период будет закрыто движение с пропуском местных жителей на участках Большого и Малого Гнездниковских переулков, Леонтьевского, Брюсова, Газетного, Никитского, Козицкого и Глинищевского переулков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе стадиона "Лужники" будет временно закрыто 24 августа из-за концерта. Также на некоторых участках ограничений с 00:01 до окончания концерта запретят парковку.