Движение в районе стадиона "Лужники" перекроют 24 августа из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта в районе стадиона "Лужники" будет временно закрыто 24 августа из-за концерта, предупредил столичный Дептранс в телеграм-канале со ссылкой на ЦОДД.

С 08:00 до окончания мероприятия проехать не получится по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания концерта будут перекрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и Проектируемого проезда № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

Также на некоторых участках ограничений с 00:01 до окончания концерта запретят парковку.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что движение для транспорта будет перекрыто в Ясеневе 23 августа из-за открытия сквера Олимпийских чемпионов. Движение будет закрыто с 11:00 до 11:15 в проезде Карамзина от улицы Павла Фитина до Голубинской улицы, на улице Голубинской от улицы Паустовского до Ясногорской улицы, на Ясногорской улице от улицы Голубинской до дома 19.

Между тем участок Тверской улицы будет закрыт с 23 по 26 августа в связи с заменой асфальта.