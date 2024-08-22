Движение ограничат в Ясеневе 23 августа из-за открытия сквера Олимпийских чемпионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение для транспорта будет перекрыто в Ясеневе 23 августа из-за открытия сквера Олимпийских чемпионов. Соответствующее предупреждение столичный Дептранс опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

"Движение будет закрыто 23 августа с 11:00 до 11:15: в проезде Карамзина от улицы Павла Фитина до Голубинской улицы, на улице Голубинской от улицы Паустовского до Ясногорской улицы, на Ясногорской улице от улицы Голубинской до дома 19", – уточняется в публикации.

Дептранс рекомендовал автомобилистам быть внимательными.

Между тем участок Тверской улицы будет закрыт с 23 по 26 августа в связи с заменой асфальта.

Автомобили не смогут проехать в Большом Путинковском переулке, от улицы Малой Дмитровки до Тверской, с 14:00 23 августа до 06:00 26 августа. Ограничительные меры будут также действовать на улице Тверской, от Моховой до Тверского бульвара, с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа.

