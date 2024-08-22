Участок Тверской улицы будет перекрыт из-за замены асфальта с 23 по 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок Тверской улицы будет временно закрыт для движения транспорта с 23 по 26 августа в связи с заменой асфальта, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

Автомобили не смогут проехать в Большом Путинковском переулке, от улицы Малой Дмитровки до Тверской, с 14:00 23 августа до 06:00 26 августа. Также ограничительные меры будут действовать на улице Тверской, от Моховой до Тверского бульвара, с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа.

Вместе с тем с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа движение для машин будет закрыто на участках:

Большого и Малого Гнездниковских переулков;

Леонтьевского переулка;

Брюсова переулка;

Газетного переулка;

Никитского переулка;

Козицкого переулка;

Глинищевского переулка.

При этом возможность передвигаться по ним сохранится для местных жителей.

Кроме того, с 00:01 23 августа и вплоть до завершения работ на участках, где будут действовать временные ограничения, нельзя будет и припарковаться.

Введение временных ограничений коснется и общественного транспорта. Так, с 21:40 23 августа и до окончания работ автобусы временно не будут ходить по части Тверской улицы.

В частности, автобусы м1, которые двигаются в направлении метро "Октябрьская", будут проезжать по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам, а также Волхонке. Тот транспорт, что едет в сторону метро "Тверская", – по Неглинной улице, через метро "Трубная", по Петровскому и Страстному бульварам.

Кроме того, автобусы е30, м40, н1 и н12 в этот период будут проезжать по Петровке, Петровскому и Страстному бульварам, а в обратном направлении по Неглинной улице.

Автобусы с344 будут идти в оба направления по Тверскому, Страстному и Петровскому бульварам, разворачиваясь у метро "Трубная". При этом 25 августа с 06:30 до 11:30 транспорт будет отходить от 1-го Силикатного проезда и доезжать до Башен "Око" и "Нева", не доходя до станции метро "Тверская".

Вместе с тем временно не будут работать остановки "Пушкинская площадь", "Тверская площадь" и "Метро "Охотный Ряд".



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В некоторых округах Москвы также изменятся маршруты автобусов и электробусов. Корректировки будут внесены в 9 направлений движения московского транспорта.

