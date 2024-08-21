Маршруты автобусов и электробусов изменятся в некоторых округах Москвы с 24 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршруты автобусов и электробусов в некоторых округах Москвы изменятся с 24 августа, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Корректировки будут внесены в 9 направлений движения московского транспорта. Автобусы и электробусы начнут подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса, а также будут проходить через жилую застройку, пояснил вице-мэр.

В связи с изменениями автобусный маршрут 831 будет пролегать через жилую застройку у затона Новинки. Кроме того, электробусы маршрута 925 теперь начнут проезжать дальше и будут останавливаться у жилого комплекса на улице Логинова в Щербинке. Подобные обновления позволят сделать поездки до станций рельсового каркаса и социальных объектов более удобными, отметил Ликсутов.

Также 24 августа изменятся маршруты автобусов 913 и с932, которые начнут сразу сворачивать на Кожевническую улицу с улицы Кожевнический Вражек при следовании в направлении Павелецкого вокзала. Таким образом пассажиры смогут сэкономить время в пути.

"Еще больше горожан получат удобный транспорт рядом с домом. В среднем на этих маршрутах совершают более 40 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина", – приводит слова Ликсутова телеграм-канал Дептранса Москвы.

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В августе также изменится расписание ряда пригородных поездов Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги и четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Это связано с развитием инфраструктуры, в частности, с укладкой стрелочных переводов на станции Железнодорожная. Работы будут проводиться с 22 по 24 августа.