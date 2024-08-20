График поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД, МЦД-4 изменится в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание ряда пригородных поездов Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги, а также четвертого маршрута Московских центральных диаметров изменится с 22 по 24 августа, сообщает пресс-служба МЖД.

Перевозчик уточнил, что это связано с развитием инфраструктуры, в частности, с укладкой стрелочных переводов на станции Железнодорожная.

В МЖД подчеркнули, что 22–23 августа технологические окна назначены с 11:00 до 16:00, а 23–24 августа – с 22:00 до 08:00. На время работ движение поездов организуют по соседним путям, что повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика.

Ранее в Москве стартовал ремонт здания Ленинградского вокзала. Его планируют интегрировать в систему столичного транспорта. Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы вокзала, но маршруты прохода к ним изменились.

