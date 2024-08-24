Движение транспорта затруднено из-за ДТП на улице Соловьиная Роща в Москве

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Движение транспорта затруднено по двум полосам из трех в сторону МКАД из-за ДТП на улице Соловьиная роща. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

Два грузовых и два легковых автомобиля столкнулись в районе дома 8, корпус 2. На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются, указали в департаменте.

Ранее на внешней стороне 29-го километра МКАД в районе съезда № 30А опрокинулся автомобиль. На месте ЧП работали оперативные службы столицы. Движение на участке 1,2 километра было затруднено.

До этого в результате ДТП на улице Удальцова пострадал ребенок. Водитель за рулем Nissan наехала на мальчика, который на механическом самокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. Ребенка госпитализировали.