Более 1 млн человек проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 1 миллиона избирателей проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы. Такие данные привел портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Через портал был выдан 1 069 881 бюллетень, принято – 1 047 342. По одномандатным избирательным округам выдано 1 069 866 бюллетеней, а принято – 1 030 125.

Также отмечается, что онлайн свой голос отдали около 25% от числа зарегистрированных на ДЭГ избирателей.

При этом данные с информационных экранов в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве показали, что за первый час и три минуты в столице электронно проголосовали 500 025 человек.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва стартовали в России 18 сентября. Они продлятся до 20-го числа. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. В бюллетене представлены 10 партий. Помимо депутатов Госдумы, россияне выберут глав десяти регионов, а также депутатов региональных парламентов, городских дум, советов районов и поселений.

В Москве работу начали 1 443 участка. Избиратели могут отдать свой голос как очно, так и дистанционно. В последнем случае необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru.

