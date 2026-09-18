Disney заключил соглашение с авторами детского YouTube-канала из России

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Компания The Walt Disney Company заключила соглашение с 12-летней Анастасией Радзинской, автором популярного детского YouTube-канала Like Nastya. Об этом сообщает издание Deadline.

По условиям сделки Disney намерена создать оригинальный анимационный сериал для дошкольников. Проект планируют выпустить на телеканале Disney Jr. и стриминговой платформе Disney+.

Радзинская поделилась, что рада стать частью Disney. Она также отметила, что с нетерпением ждет возможности подробнее рассказать о проектах, которые создаются в рамках сотрудничества.

Блогер родилась в Краснодарском крае, позднее вместе с семьей переехала в США. Свою известность она получила благодаря публикации детского развлекательного контента на YouTube. Ее канал насчитывает 133 миллиона подписчиков, а общее количество просмотров роликов составляет около 251 миллиарда.

Ранее Disney объявил о работе над третьей частью мультфильма "Зверополис". Продолжение запустили в производство после успеха второй части, которая собрала 1,46 миллиарда долларов в мировом прокате и стала самым кассовым анимационным фильмом студии. По словам режиссера Джареда Буша, в центре сюжета новой картины окажутся птицы.