Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, все избирательные участки открылись вовремя, на каждом из них присутствуют наблюдатели. Кроме того, за каждым участком ведется видеонаблюдение.

Руководитель штаба Вадим Ковалев уточнил, что все спорные ситуации, возникающие во время голосования, тщательно проверяются. Для этого работает Группа разбора, главной задачей которой является объективная оценка поступающих с участков сведений и оперативное принятие решений по каждому случаю.

Москвичи могут отдать свой голос не только на участках, но и онлайн. Для этого нужно любое устройство с выходом в интернет, а также полная учетная запись на портале mos.ru. Рекомендуется также отключить VPN и расширения браузера, которые блокируют всплывающие окна.

В утренние часы возможно возникновение электронной очереди. В таком случае следует немного подождать или проголосовать позднее, пояснил Ковалев.

Он также напомнил, что все наблюдатели получили доступ к мобильному приложению "Мобильный наблюдатель", которое подразумевает обязательное прохождение контрольных точек. Это позволяет гарантировать нахождение наблюдателей на участке в течение всего времени голосования, а также зафиксировать время открытия и закрытия участка.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними компании начались по всей России 18 сентября и продлятся до 20-го числа. В Москве открылись 1 443 избирательных участка.

Для тех, кто проголосует электронно, проходит акция "Выбираем вместе 2026 – Москва" программы "Миллион призов". За участие можно получить от 1 до 50 тысяч призовых баллов, которые затем можно обменять на промокоды и призы.