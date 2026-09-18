Собянин: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пешеходный мост через Ивановский пруд появится в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Сооружение обеспечит связь между жилым комплексом "Дзен-кварталы" и будущим образовательным комплексом "Корабелка" на улице Александры Монаховой.

Проект планировки территории площадью 0,34 гектара уже утвержден под строительство.

Ранее градоначальник рассказал о завершении комплексного благоустройства территорий около Центрального Московского ипподрома. Работы проводились на Беговой улице, Беговой аллее, Скаковой улице, Скаковой аллее и Верхней улице. Общая площадь приведенных в порядок пространств – 13,9 гектара.

Мэр отметил, что было важно сохранить исторический облик района, а не просто создать современное пространство. Проведенные работы улучшили транспортную доступность для жителей Бегового, Пресненского и Тверского районов.

