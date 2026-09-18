Россияне выпили более 2 млн литров лимонада за лето 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За минувший летний сезон жители России выпили свыше 2,1 миллиона литров лимонада. Об этом Москве 24 сообщили в онлайн-ретейлере "Самокат".

Аналитики производителя натуральных лимонадов без сахара Lapochka подсчитали, что за 3 месяца покупатели заказали 6,5 миллиона банок прохладительных напитков. Самым востребованным вкусом стал яблочный шорли – на него пришлось более 335 тысяч литров. Почти не отстал лимонад со вкусом грейпфрута и лимона: его объем составил 324 тысячи литров.

Не ограничиваясь этими вкусами, россияне активно выбирали необычные сочетания. В топ фаворитов вошли ананас с личи (280 тысяч литров), гуава с каффир-лаймом (216 тысяч литров), арбуз с мелиссой (216 тысяч литров) и манго с чили (104 тысячи литров). По сравнению с прошлым годом спрос на каждый из этих вкусов вырос на 67%.

Данные "Самоката" подтверждают общий тренд: интерес к крафтовым лимонадам увеличился в 2,8 раза. При этом хорошо знакомые вкусы тоже не теряют позиций: продажи тархуна выросли на 88,6% относительно прошлого года.

Отдельным трендом сезона стали безалкогольные напитки со вкусами, напоминающими вино и коктейли. За три месяца россияне выпили более 35 тысяч литров лимонада со вкусом рислинга. Продажи безалкогольного вина в целом выросли в 4,2 раза год к году: спрос на пино-нуар увеличился в 3,7 раза, а на варианты со вкусом просекко – в 2,7 раза.

Не остались без внимания и безалкогольные версии популярных коктейлей. Спрос на безалкогольный апероль спритц вырос в 3,4 раза, а одним из фаворитов сезона стала "Палома".

Экспериментировали россияне и с традиционными напитками. Альтернативой привычной газировке стал порционный квас: продажи напитка в упаковках объемом менее 0,8 литра выросли в 2,8 раза год к году. Помимо классического вкуса, покупатели выбирали квас с малиной и вишней.

Ранее в проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования за самый освежающий лимонад, который этим летом подавался в кафе на столичных ярмарках. Первое место занял напиток "Смородина-мята" – за него проголосовали 38% участников. На втором месте оказался лимонад "Маракуйя и малина" (24% голосов), а на третьем – "Клюква-апельсин" (20% голосов).