Россияне стали чаще выбирать безалкогольное вино и замороженные десерты летом

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Россияне летом 2026 года стали чаще выбирать безалкогольное вино и замороженные десерты. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе сервиса доставки "Самокат".

По данным сервиса, безалкогольное вино стало одной из самых быстрорастущих категорий среди напитков: спрос на него вырос более чем в 8 раз по сравнению с летом 2025 года.

Также рост среди сезонных товаров показали замороженные десерты. Спрос в этой категории увеличился на 58% год к году. Основным драйвером остаются замороженные ягоды в шоколаде, в частности малина, жимолость и голубика.

Кроме того, онлайн-ретейлер указал на рост популярности безалкогольного пива. Его стали выбирать на 62% чаще. При этом покупатели стали отдавать предпочтение вариантам с вкусовыми добавками: яблоком, грейпфрутом, лимоном, малиной и ананасом.

Вместе с тем россияне активнее ищут замену традиционной газировке. Например, на 84% выросли продажи крафтовых лимонадов. Интересом пользуются необычные вкусовые сочетания, в том числе ягоды с мятой, цитрусовые миксы, фруктовые напитки с травами и специями, а также десертные позиции вроде крем-соды и сгущенки.

Спрос наблюдается и на лечебную минеральную воду. Он по сравнению с 2025 годом увеличился на 17%. Также сервис обратил внимание на востребованность холодного кофе: его стали покупать чаще более чем в 5 раз. Среди кофейных напитков со льдом лидирует айс-латте. Наибольшим спросом пользуются варианты с карамельным, кокосовым и ореховым вкусами.

Позитивную динамику демонстрируют и ягодные напитки: продажи смузи увеличились на 79%, а морсов – на 34%. Еще один тренд этого сезона – напитки в компактных упаковках, удобных для прогулок, поездок и пикников. Газировку объемом до 0,8 литра стали покупать чаще на 42%, холодный чай – на 37%, а небольшие бутылки кваса – более чем в 3 раза.

Ранее сообщалось, что на столичных ярмарках с начала лета купили свыше 50 тонн клубники. Первые партии ягод фермеры с юга России начали привозить на прилавки уже в мае. В июне появились ягоды из Центральной России.