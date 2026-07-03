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03 июля, 06:22

Общество

Переменная облачность и гроза ожидаются в Москве 3 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность и гроза прогнозируются в Москве в пятницу, 3 июля. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 15 градусов, по области – до 12 градусов.

Синоптики ожидают, что с 4 по 6 июля в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. Ожидается до 43 миллиметров осадков, или четыре ведра воды на метр площади.

При этом показания термометров снизятся: в сумерках будет от 14 до 17 градусов, а в середине дня – от 19 до 22 градусов.

Температура опустится до 25 градусов в Москве 3 июля

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