Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 07:59

Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Калужской области

Фото: MAX/"Прокуратура Калужской области"

Два человека погибли в ДТП в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась в ночь на 3 июля на трассе Сухиничи – Козельск. По данным ведомства, машина Hyundai Solaris врезалась в грузовик Shacman, который из-за неисправности стоял на обочине.

В результате водитель и пассажир грузовика, которые находились возле машины и меняли лопнувшее колесо, погибли на месте. Также в больницу были доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Авария произошла в деревне Селятино.

Предварительно, 17-летний юноша, управляя питбайком, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали водитель питбайка и двое его пассажиров 15 и 17 лет. Их госпитализировали с различными травмами.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика