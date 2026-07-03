Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Калужской области

Фото: MAX/"Прокуратура Калужской области"

Два человека погибли в ДТП в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась в ночь на 3 июля на трассе Сухиничи – Козельск. По данным ведомства, машина Hyundai Solaris врезалась в грузовик Shacman, который из-за неисправности стоял на обочине.

В результате водитель и пассажир грузовика, которые находились возле машины и меняли лопнувшее колесо, погибли на месте. Также в больницу были доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Авария произошла в деревне Селятино.

Предварительно, 17-летний юноша, управляя питбайком, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали водитель питбайка и двое его пассажиров 15 и 17 лет. Их госпитализировали с различными травмами.

