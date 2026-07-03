Экс-президент Венгрии Адер заявил, что Мадьяр ведет страну к гражданской войне

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Намерения венгерского премьера Петера Мадьяра изменить конституцию, чтобы сместить с должности президента Тамаша Шуйока, приведут Венгрию к холодной гражданской войне. Таким мнением поделился экс-лидер страны Янош Адер в интервью порталу Mandiner.

Он подчеркнул, что попытки отстранить главу государства с помощью поправок в конституцию нарушают принцип верховенства права. В Венгрии с 1990 года не было ситуаций, когда новое правительство отстраняло от должности "не симпатичного ему президента одним росчерком пера", добавил Адер.

"Я пришел к выводу, что сторонникам Петера Мадьяра, возможно, выгодно удовлетворить свое желание мести и отвлечь внимание от недостатков в работе правительства, но самое главное – это вселить страх. Если высшего государственного чиновника страны можно сместить с должности одним предложением, то это можно сделать с кем угодно", – сказал экс-лидер Венгрии.

Адер отметил, что сама ситуация вокруг отставки Шуйока должна служить напоминанием членам партии "Тиса" о необходимости беспрекословного подчинения Мадьяру.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии может инициировать процедуру импичмента президента страны, если он откажется добровольно покинуть свой пост.

По словам премьера, президент не справился со своими обязанностями и не препятствовал злоупотреблениям, которые совершало правительство Виктора Орбана. Сам Шуйок отказался уходить в отставку и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.