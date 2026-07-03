03 июля, 05:58Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже четырех БПЛА, летевших к столице
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.
Ночью 3 июля подразделения ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, всего с полуночи над столичным регионом сбито четыре дрона.
В связи с угрозой БПЛА временные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Жуковский. Спустя некоторое время в Жуковском сняли ограничения. Однако Внуково по-прежнему выполняет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
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