Собянин сообщил об уничтожении уже четырех БПЛА, летевших к столице

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.

Ночью 3 июля подразделения ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, всего с полуночи над столичным регионом сбито четыре дрона.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Жуковский. Спустя некоторое время в Жуковском сняли ограничения. Однако Внуково по-прежнему выполняет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.