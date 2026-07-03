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03 июля, 07:34

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СК: одна из пропавших в Туве девочек не умела плавать

Одна из пропавших в Туве девочек не умела плавать и не ходила на реку – СК

Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

Одна из двух пропавших в Туве девочек не умела плавать и никогда не ходила на реку. Об этом рассказали ТАСС в СУ Следственного комитета РФ по региону.

Следователи уточнили, что поиски несовершеннолетних продолжаются постоянно.

В свою очередь, в прокуратуре Тувы заявили, что вторая девочка плавать умела. Кроме того, выяснилось, что дети росли в благополучных семьях и не ходили гулять без разрешения родителей. В день исчезновения несовершеннолетние предупредили, что собираются погулять.

"Девочки – одноклассницы и подруги", – уточнили в ведомстве.

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля. Они вышли из своих домов, которые расположены на улице Буренской и Листвянка, и не вернулись. В связи с этим были организованы поиски, в которых участвуют более 100 человек, в том числе полиция, волонтеры, сотрудники МЧС и местные жители.

Во время поисковых мероприятий правоохранителям поступила информация, что несовершеннолетние могли быть на берегу Енисея. Там обнаружили сотовые телефоны девочек, а также сланец, который передали родным одного ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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