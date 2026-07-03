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03 июля, 07:54

Город

Асфальт обновили на улице Большие Каменщики в Таганском районе

Фото: пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили асфальт на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" обновили свыше 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы проходили на участке протяженностью около 600 метров. Всего в них задействовали 45 специалистов и 30 единиц техники. До этого асфальт меняли на этой улице в 2020 году.

Работы проводились в рамках программы текущего ремонта в несколько этапов. Сначала на участке провели фрезерование существующего покрытия, после чего были обновлены смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камент. Затем специалисты уложили новый асфальт.

В ближайшее время на улице будет нанесена необходима разметка. Ремонт был необходим на данном участке из-за образования колейности. Работы велись в основном ночью с частичным перекрытием движения и с соблюдением правил безопасности дорожного движения.

Ранее в Москве завершили ремонт на улице Высоцкого. Всего на участке протяженностью около 370 метров было отремонтировано свыше двух тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Кроме того, специалисты проведут ремонтные работы на Горбатом путепроводе, расположенном в Юго-Восточном административном округе Москвы. Во время проведения соответствующих мероприятий движение транспорта не будет закрываться полностью.

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