Обвиняемые в убийстве студента из Омска хотели стать транссексуалами

Фото: телеграм-канал "Суды Омской области"

Молодые люди, обвиняемые в убийстве омского студента Александра Трипутеня, использовали препараты для перехода в транссексуалы (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом заявили РИА Новости в силовых структурах.

"Они все трансы. Все употребляли специальные гормоны и вещества для того, чтобы у них росла грудь. Они собирались совершить полный транспереход. Сидели на гормонах, отращивали волосы, старались вести себя женственно", – сказал собеседник агентства.

Трипутень ушел из дома 20 июня и не вернулся. Его мать 21 июня подала заявление в правоохранительные органы. Полиция через пять дней нашла тело студента с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта.

По горячим следам удалось задержать шесть человек: молодых людей и одну девушку. Последняя оказалась местной жительницей, остальные приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга специально для совершения преступления.

Следователи рассматривают несколько версий убийства, одна из них – личные неприязненные отношения. Все фигуранты дела арестованы.

Похороны Трипутеня прошли 30 июня на кладбище в поселке Береговом в Омске.