Московские медики помогли мужчине с тяжелыми ожогами после борьбы с борщевиком

Фото: MAX/"Московская медицина"

Мужчина получил тяжелые ожоги от борщевика, решив вырвать его, не надевая защитную одежду. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщила пресс-служба Минздрава Москвы.

Врачи диагностировали у него серьезные ожоги рук, тела и шеи. Специалисты токсикологического и ожогового отделений обработали травмированную кожу, перевязали и провели детоксикацию.

"Терапия прошла успешно, и пациент был выписан в хорошем состоянии", – сказано в сообщении.

Ведомство напомнило, что в соке борщевика есть фуранокумарины, резко повышающие чувствительность кожи к солнечному свету. Даже обычный контакт с растением может привести к образованию сильных химических ожогов или покраснению. Специалисты советуют при контакте с борщевиком надевать закрытую одежду, перчатки, закрывать глаза. Нужно помнить, что сок растения может вызывать поражение кожи при любой погоде.

Если вещество все-таки попало на кожу, необходимо немедленно промыть пораженный участок водой с мылом, защитить его от солнечного света по крайней мере на 3 дня.

При попадании сока в рот или глаза нужно тщательно промыть их водой, а потом обратиться за медпомощью. Ни в коем случае нельзя самостоятельно вскрывать ожоговые пузыри.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил помогать социально уязвимым группам россиян в борьбе с борщевиком. По его мнению, уничтожение этого растения сопряженно с расходами: нужно купить спецодежду, дорогостоящие гербициды. Не у всех есть возможности.