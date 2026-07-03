ФСБ предотвратила теракт на ж/д инфраструктуре в Пятигорске

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Российские спецслужбы предотвратили в Пятигорске теракт на железнодорожной инфраструктуре, который собирался совершить выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации, по приказу и под контролем куратора из Сирии готовился совершить поджог на территории транспортного объекта в Ставропольском крае.

Сперва злоумышленник сфотографировал транспортный объект, а следом купил составляющие, в том числе химические вещества, для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Однако реализовать задуманное не удалось, мужчина был задержан.

При этом установлено, что после теракта он собирался направиться в Сирию и вступить в ряды запрещенной в России международной террористической организации. По месту жительства мужчины были найдены и изъяты готовые к использованию самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, в которых были инструкции от куратора.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Сам задержанный признался, что хотел напасть на железнодорожный вокзал в Минеральных Водах. Он проводил разведку на его территории, фотографировал само здание и поезда.

Ранее спецслужбы предотвратили поджог синагоги в Ярославле. По данным ФСБ РФ, россиянин, являясь сторонником запрещенной международной террористической организации (МТО), по приказу куратора из Сирии купил химические вещества и иные составляющие для создания бутылок с зажигательной смесью.

После этого злоумышленник собирался напасть на еврейское учреждение в Ярославле. Россиянин был задержан, когда производил разведку территории и фотосъемку объекта. Мужчина собирался направиться в Сирию и вступить в ряды МТО. Возбуждено дело о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.