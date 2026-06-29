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29 июня, 10:06

Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Фото: depositphotos/Grigorenko

Спецслужбы предотвратили поджог синагоги в Ярославле. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, россиянин, являясь сторонником запрещенной международной террористической организации (МТО), по приказу куратора из Сирии купил химические вещества и иные составляющие для создания бутылок с зажигательной смесью.

После этого злоумышленник собирался напасть на еврейское учреждение в Ярославле, применив для этого самодельное зажигательное устройство. Затем мужчина собирался направиться в Сирию и вступить в ряды МТО.

В ФСБ уточнили, что россиянин был задержан, когда он производил разведку территории и фотосъемку объекта. По месту его жительства найдены готовые к использованию зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и об участии в деятельности организации, которая признана террористической в России.

Ведомство напомнило, что террористические организации активно ищут в соцсетях и мессенджерах возможных исполнителей терактов. В связи с этим граждан предупредили, что все, кто согласился помогать злоумышленникам, будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее силовики задержали жителя Мариуполя, который по заданию спецслужб Украины пытался совершить теракт в здании районного суда в ДНР. По данным ЦОС ФСБ России, злоумышленник связался с украинским агентом через мессенджер Telegram.

По указанию куратора мужчина извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для подрыва административного здания. ФСБ взяла злоумышленника сразу после его приближения к объекту. По факту произошедшего возбуждены дела о госизмене, приготовлении к теракту, а также о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

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