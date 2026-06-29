Турнир по мини-футболу для ветеранов СВО пройдет в Москве 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Турнир по мини-футболу среди участников спецоперации, завершивших службу, пройдет в Москве 1 июля. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Событие приурочено ко Дню ветерана боевых действий и станет частью проекта "Спартакиада ветеранов СВО", который реализуют при поддержке конкурса грантов мэра Москвы.

Соревнования пройдут по правилам мини-футбола. В них примут участие шесть команд. На поле выйдут как участники СВО, так и ветераны российского и советского футбола. Среди них – бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе команды ЦСКА Андрей Соломатин, который также является ветераном СВО.

Компанию ему составят обладатели Кубка СССР Евгений Милешкин, а также Кубка России Саркис Оганесян и Андрей Новгородов. Также в турнире примут участие титулованные представители футзала – Аркадий Белый и Михаил Маркин. Оба – чемпионы Европы и многократные победители турниров.

По словам директора Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Дарии Старовойтовой, участников ждет больше, чем просто футбол. Мероприятие объединит вокруг спорта, общения и командного духа ветеранов, их семьи, российских и советских футболистов. Событие станет возможностью почувствовать поддержку, уверенность в своих силах и энергию для новых достижений.

Исполнительный директор Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев подчеркнул, что спортивные мероприятия для всей семьи помогают формировать сильное и сплоченное ветеранское сообщество. Московская ассоциация ветеранов спецоперации была основана на базе Единого центра поддержки участников СВО и их семей. Организация объединяет ветеранов, завершивших службу, оказывает им помощь в адаптации к мирной жизни, информирует о мерах поддержки со стороны города и реализует собственные проекты.

"Футбол – это язык, который понимают все. На поле стираются различия в возрасте, профессиях и жизненном опыте, остаются командный дух и стремление к победе. Такие мероприятия помогают находить новых друзей, строить планы на будущее и чувствовать себя частью команды", – отметил Гусев.

Турнир состоится в 11:00 на стадионе "Космос Арена" по адресу поселок Внуково, улица Большая Внуковская, дом 8. Для гостей подготовили семейную программу. Узнать подробности можно по телефону 8 (495) 870-55-45.

Поддержка ветеранов СВО и их семей – важнейший приоритет Москвы. Для координации существующих видов помощи в столице работает Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Там можно получить консультации, оформить меры поддержки, пообщаться со специалистами, а также принять участие в программах адаптации. На базе центра действует спортивно-досуговый клуб. Гости могут заниматься спортом, играть в бильярд, посещать творческие, кулинарные и музыкальные студии, участвовать в культурных и спортивных событиях.

Кроме того, жители столицы принимают участие в сборе подарков для участников спецоперации в "Домиках добра" проекта "Москва помогает". Пункты приема на фестивальных площадках в рамках "Лета в Москве" открыты до 6 сентября. Защитникам можно передать мужские подарочные наборы и средства личной гигиены, носки и стельки.

Вместе с тем на территории олимпийского комплекса "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве" проходят занятия спортом для всей семьи. Москвичи могут освоить теннис, бег, плавание, скейтбординг, пляжный волейбол и многое другое.