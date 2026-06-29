Сергей Собянин рассказал об успехах воспитанников Московского дворца пионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московскому дворцу пионеров исполнилось 90 лет. Сегодня там обучаются больше 56 тысяч детей по более чем 1,5 тысячи программ. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Московский дворец пионеров является частью образовательного комплекса "Воробьевы горы". На его территории находятся 14 профильных центров, в том числе театральные и концертные залы, обсерватория, планетарий, зимний и ботанический сады, спортивные объекты, выставочные пространства, музейные площадки.

Обучающиеся там дети каждый год становятся победителями и призерами российских и международных конкурсов, олимпиад и соревнований. Собянин отметил, что программы дополнительного образования помогают развить у школьников критическое и творческое мышление. Преподаватели формируют у детей навыки, необходимые для будущей профессии. Эти программы вносят вклад в проект "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".

При этом история учреждения уходит корнями в 1936 год. Тогда в переулке Стопани открылся Московский городской Дом пионеров и октябрят. Он стал главным центром досуга для школьников столицы.



Через год в нем создали Ансамбль песни и пляски, который потом получил имя Владимира Локтева. Сегодня коллектив стал одним из самых известных в своем направлении в стране. Его педагогов наградили премией президента России в области литературы и искусства.



"В годы Великой Отечественной войны воспитанники и преподаватели Дома пионеров помогали фронту: выступали в госпиталях и своими руками создавали ящики для мин, патронов и гранат, плели маскировочные сетки, шили санитарные сумки и теплые наушники, вязали перчатки и варежки", – напомнил Собянин.

После войны, в 1946 году, в Доме пионеров появились порядка 100 кружков, в них ходили более 3 тысяч детей. В 1962 году учреждение переехало в новое здание на Ленинских горах.



Среди выпускников Московского дворца пионеров много известных личностей: Ролан Быков, Наталья Гундарева, Игорь Кваша, Сергей Рязанский, Александр Митта, Тамара Синявская.

Ранее Собянин сообщал, что здание детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском районе Москвы будут реконструировать. Ремонт планируют закончить в 2027 году.