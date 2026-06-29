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29 июня, 10:53

Происшествия

Мужчина и юноша утонули во время рыбалки в Архангельской области

Фото: arh.sledcom.ru

Мужчина и юноша утонули во время рыбалки в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Несчастный случай произошел 27 июня. Рыбалка проходила на озере Андозеро в Онежском муниципальном округе. Утонувшими оказались 14-летний парень и 39-летний житель города Онеги.

Следователи завели по факту случившегося уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". На месте происшествия проводится осмотр. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Следственное управление напомнило о необходимости соблюдать правила безопасности на водных объектах. Рыбачить нужно не отходя далеко от берега и со спасательным жилетом. Кроме того, делать это необходимо трезвым. Перед уходом на рыбалку следует сообщить о своем планируемом месте нахождения близким и сказать им примерное время возвращения домой.

Ранее в Красноярском крае мужчина погиб во время сплава по реке с женой. В какой-то момент из-за сильного ветра резиновую лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Женщина смогла выбраться из воды.

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