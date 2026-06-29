Причиной госпитализации народного артиста СССР Спивакова стала пневмония

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

Народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализирован из-за пневмонии. Об этом в беседе с ТАСС рассказала его жена Сати Спивакова.

"Была пневмония на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления", – уточнила она.

В настоящее время дирижер чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Спивакова планируют выписать из больницы в конце недели.

Из-за госпитализации был отменен концерт с участием Спивакова и Алисы Фрейндлих в Московском международном Доме музыки. Новую дату мероприятия организаторы объявят позднее.

О госпитализации народного артиста СССР 19 июня сообщил митрополит Иларион. Тогда священнослужитель призвал молиться о здравии дирижера и добавил, что у Спивакова подозрение на инсульт. Позже стало известно, что подозрение на недуг не подтвердилось.

Жена Спивакова заявила, что информация была подана неверно из-за "испорченного телефона". По ее словам, никаких угроз жизни Спивакова нет.