29 июня, 11:51Мэр Москвы
Собянин: реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года
Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"
Комплексная реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
"Он поможет улучшить транспортную доступность спортивного комплекса на Воробьевых горах, ОК "Лужники", МГУ имени Ломоносова, Московского дворца пионеров и многих других важных городских объектов", – отметил мэр столицы.
По его словам, эти работы стали продолжением обновления прилегающих магистралей – улицы Косыгина, Комсомольского проспекта и проспекта Вернадского. В настоящее время путепровод готов на 70%.
При этом магистраль продолжает функционировать. Одна половина открыта для пешеходов и автотранспорта, пока вторую реконструируют, добавил Собянин.
"Реконструкция Воробьевского путепровода – часть большой программы повышения надежности и продления сроков службы транспортной инфраструктуры", – уточнил градоначальник.
За последние годы в порядок было приведено около 60 мостов. В 2025 году завершились работы на 7 объектах, среди которых Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино – МКАД, Владычино – Крутицы, Коксогазовый, Краснопресненский, а также эстакада Варшавская – МКАД.
В планах на текущий год – реконструкция еще ряда крупных дорожных сооружений, заключил мэр Москвы.
Ранее сообщалось, что реконструкция газопровода на северо-западе Москвы выполнена на 80%. Врезка в основную систему запланирована на осень 2026 года. Всего специалисты обновят более 3 километров инженерных сетей.