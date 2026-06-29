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29 июня, 11:51

Мэр Москвы

Собянин: реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Комплексная реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

"Он поможет улучшить транспортную доступность спортивного комплекса на Воробьевых горах, ОК "Лужники", МГУ имени Ломоносова, Московского дворца пионеров и многих других важных городских объектов", – отметил мэр столицы.

По его словам, эти работы стали продолжением обновления прилегающих магистралей – улицы Косыгина, Комсомольского проспекта и проспекта Вернадского. В настоящее время путепровод готов на 70%.

При этом магистраль продолжает функционировать. Одна половина открыта для пешеходов и автотранспорта, пока вторую реконструируют, добавил Собянин.

"Реконструкция Воробьевского путепровода – часть большой программы повышения надежности и продления сроков службы транспортной инфраструктуры", – уточнил градоначальник.

За последние годы в порядок было приведено около 60 мостов. В 2025 году завершились работы на 7 объектах, среди которых Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино – МКАД, Владычино – Крутицы, Коксогазовый, Краснопресненский, а также эстакада Варшавская – МКАД.

В планах на текущий год – реконструкция еще ряда крупных дорожных сооружений, заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что реконструкция газопровода на северо-западе Москвы выполнена на 80%. Врезка в основную систему запланирована на осень 2026 года. Всего специалисты обновят более 3 километров инженерных сетей.

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