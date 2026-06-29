Собянин сообщил об уничтожении уже четырех БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще двух дронов, летевших на Москву в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в МАХ.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении еще двух вражеских БПЛА, которые пытались пробиться в воздушное пространство Московского региона. На местах также работали сотрудники экстренных служб.

В ночь на 29 июня над регионами России нейтрализовали 209 украинских беспилотников. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.