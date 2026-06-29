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29 июня, 07:42

Происшествия

209 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в ночь на 29 июня нейтрализовали 209 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Речь идет о периоде с 20:00 28 июня до 07:00 29-го числа. Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ВСУ нанесли удар БПЛА по автобусному парку в Херсонской области. В результате был уничтожен гражданский автотранспорт, включая 14 школьных автобусов. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что техника должная была перевозить детей на занятия, а жителей муниципалитетов – по регулярным маршрутам.

Кроме того, в результате атак украинских ударных беспилотников на территории ДНР пострадали 15 мирных жителей, включая несовершеннолетнего. Всем пострадавшим оказывалась квалифицированная медицинская помощь.

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