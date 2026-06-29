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29 июня, 12:42

Транспорт

Движение ограничат на ряде столичных улиц из-за ночного велофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения на движение транспорта введут в Центральном, Западном и Северо-Западном административных округах столицы в четверг, 4 июля. Причиной станет проведение Московского ночного велофестиваля, предупредила пресс-служба Дептранса.

Однако некоторые запреты начнут действовать раньше. С 00:01 среды, 3 июля, до 23:59 пятницы, 5-го числа, будет закрыт проезд в парковочном кармане на Университетской площади, где она пересекается с улицей Косыгина.

МАХ/"Дептранс Москвы"

Непосредственно с 20:30 4 июля и до прохождения велоколонны проехать нельзя будет на следующих участках:

  • улицах Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, Мнёвники, 1905 года и Косыгина;
  • Краснопресненской, Смоленской, Бережковской и Ростовской набережных;
  • Бородинском и Карамышевском мостах;
  • Звенигородском и Воробьевском шоссе;
  • проспекте Маршала Жукова.

Вместе с тем движение будет прекращено с 17:00 от дома 2А до дома 8 по Крылатской улице, а с 20:00 на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта в обоих направлениях.

Отдельно закроют велополосу на Крылатской улице от дома 2А до дома 8 на период с 08:00 4 июля до 07:00 5-го числа. Ограничения распространятся и на крайнюю правую полосу на Университетском проспекте в районе пересечения с Университетской площадью при движении в сторону Мичуринского проспекта. На последнем участке они будут актуальны 4 июля с 21:00 до окончания мероприятия.

Помимо этого, водители не смогут парковаться на всех вышеуказанных зонах с 00:01 4-го числа и до завершения фестиваля.

В этом году для Московского ночного велофестиваля разработали новый маршрут. Его общая протяженность составила 20 километров. Поучаствовать смогут не только велосипедисты, но и обычные горожане.

На старте и финише будут работать два фестивальных городка. Там гостей будут ждать интерактивные зоны, концертные площадки, световое шоу, конкурсы и розыгрыш.

Движение временно ограничат в Москве из-за ночного велофестиваля

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