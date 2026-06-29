Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 11:55

Происшествия

В ФБР заявили об изъятии свыше 400 дронов в местах проведения ЧМ по футболу

Фото: 123RF.com/chetroni

В США изъяли свыше 400 беспилотников в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель в соцсети Х.

Противодействие дронам является приоритетом ведомства. На всех объектах ЧМ установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз.

"Работая вместе с нашими партнерами по всей стране, мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства (в местах проведения ЧМ. – Прим. ред.)", – уточнил Патель.

По его словам, за 28 июня правоохранители в Майами изъяли 7 БПЛА. Еще 7 дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне FIFA.

Ранее в США попало под обстрел такси с болельщиками сборной Аргентины. Они ехали на матч чемпионата мира по футболу против Алжира. В результате случившегося пострадал водитель.

Чемпионат мира завершится 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. На территории Штатов матчи принимают 11 городов.

Читайте также


происшествияспортза рубежом

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика