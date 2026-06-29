В ФБР заявили об изъятии свыше 400 дронов в местах проведения ЧМ по футболу

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В США изъяли свыше 400 беспилотников в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель в соцсети Х.

Противодействие дронам является приоритетом ведомства. На всех объектах ЧМ установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз.

"Работая вместе с нашими партнерами по всей стране, мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства (в местах проведения ЧМ. – Прим. ред.)", – уточнил Патель.

По его словам, за 28 июня правоохранители в Майами изъяли 7 БПЛА. Еще 7 дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне FIFA.

Ранее в США попало под обстрел такси с болельщиками сборной Аргентины. Они ехали на матч чемпионата мира по футболу против Алжира. В результате случившегося пострадал водитель.

Чемпионат мира завершится 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. На территории Штатов матчи принимают 11 городов.