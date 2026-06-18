18 июня, 18:36Происшествия
Автомобиль с фанатами сборной Аргентины попал под обстрел перед матчем с Алжиром
Фото: 123RF.com/danielt1994
Такси с болельщиками сборной Аргентины попало под обстрел в США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.
Болельщики ехали на матч чемпионата мира по футболу против Алжира, когда неизвестный открыл по машине огонь. В результате ранение получил водитель.
В матче первого тура группового этапа сборная Аргентины обыграла Алжир – встреча прошла на стадионе "Эрроухэд" в Канзас-Сити и закончилась со счетом 3:0. Таким образом аргентинцы закрепились на первом месте в группе J.
Чемпионат мира завершится 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины.
Ранее ФБР и правоохранительные органы США пресекли попытку нападения на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме. Американским службам удалось задержать 5 человек, 23 были идентифицированы как их соучастники.
План нападения включал в себя атаку начиненных взрывчаткой БПЛА по зданиям. Это должно было спровоцировать эвакуацию людей, которые далее попали бы под огонь снайперов.