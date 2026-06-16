Fox News: ФБР пресекло атаку БПЛА со взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме

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Федеральное бюро расследований (ФБР) и правоохранительные органы США пресекли попытку нападения на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным журналистов, американским службам, узнавшим о подготовке заговора 10 июня, удалось задержать 5 человек, 23 были идентифицированы как их соучастники.

План нападения включал в себя атаку начиненных взрывчаткой БПЛА по находящимся рядом зданиям. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию людей, которые далее попали бы под огонь снайперов. После этого злоумышленники планировали штурмовать ворота территории Белого дома.

Сперва спецслужбы задержали одного из подозреваемых, а затем нашли переписку с обсуждением готовящейся атаки в мессенджере Signal. По словам одного из подозреваемых, целью атаки должны были стать представители "капиталистической элиты".

Турнир прошел у Белого дома, мероприятие посетил президент США Дональд Трамп. Испанский спортсмен Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере и не защитил титул UFC в легком весе. Боец не вышел на пятый раунд из-за остановки боя врачом. Он проиграл американцу Джастину Гэтжи.