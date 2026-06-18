Сборная Узбекистана потерпела поражение в дебютном матче на ЧМ-2026 по футболу

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Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение, проиграв колумбийской команде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Мехико.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Колумбии. Там голами отличились Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас. В составе команды из Узбекистана гол забил бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Со стороны Узбекистана играли в том числе защитник Рустамжон Ашурматов, который ранее был в составе казанского "Рубина", бывший полузащитник "Уфы", столичного "Спартака" и "Урала" Остон Урунов. А в запасе у сборной Колумбии находился нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.

Отмечается, что это первое участие Узбекистана в чемпионате мира. Команда оказалась на последнем месте в группе К. Первыми стали колумбийцы с тремя очками. После них идут команды ДР Конго и Португалии.

Ранее сборная Франции обыграла команду из Сенегала в матче группового этапа, который прошел на стадионе "Метлайф" в США. Игра завершилась со счетом 3:1. Таким образом, французская команда получила 3 очка и стала первой в таблице группы I.

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально стартовал 11 июня и будет проходить до 19 июля. В этом году в нем впервые примут участие 48 национальных команд.