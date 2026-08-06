Три сообщения прозвучали в эфире радиостанции "Судного дня" 6 августа

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Три сообщения зафиксировали в четверг, 6 августа, в эфире радиостанции УВБ-76, известной как "жужжалка" или радио "Судного дня". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.

Первое сообщение прозвучало в 12:32 по московскому времени и содержало сигнал "казус". Второе – в 12:42, с двойным сигналом "лисолаос" и "знакосруб". Третье сообщение поймали в 12:53, в нем прозвучали сразу три сигнала – "крабонаст", "тассошифр" и "килорыск".

Радиостанция УВБ-76 работает на частоте 4 625 килогерц и известна своими загадочными короткими сообщениями, состоящими из кодовых слов. Ее активность регулярно отслеживают радиолюбители и исследователи.

30 июля радиостанция тоже передала несколько сигналов. В тот день прозвучали слова "дояропух", "монархист", "гиджак", "градосбег", "взяточница", "сексофат", "мотель", "пухокорм", "степенный", "цугопенс" и "кругопаяц".