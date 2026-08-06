Юрист Билялова: деньги за блюдо, которое не соответствует описанию, можно вернуть

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Вернуть деньги за десерт в заведении можно, если он не соответствует заявленному описанию или составу, а не только не оправдал ожиданий покупателя. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Эксперт дала комментарий после инцидента с туристкой, которая пожаловалась на пирожное за 1 300 рублей, купленное на теплоходе по Москве-реке. Девушка заказала мильфей, название которого переводится как "тысяча слоев", но внутри оказалось всего три хлебца и почти полное отсутствие крема, а сами коржи были невкусными.

По словам юриста, оценка вкуса сама по себе может быть субъективной, поэтому ключевым становится соответствие блюда тому, что было заявлено в меню.



Анастасия Билялова юрист Нужно смотреть, что было указано в меню. Там чаще всего пишут, из чего состоит блюдо, и есть фотографии. Если было все расписано, а в итоге не соответствует, тогда можно потребовать либо переделать, либо вернуть деньги, либо уменьшить цену и съесть то, что дали. Не получится и съесть, и вернуть средства.

Она отметила, что любой общепит вправе самостоятельно устанавливать стоимость блюд, если речь не идет о категориях товаров и услуг, цены на которые регулируются государством.

Юрист подчеркнула, что при возникновении претензий лучше сразу позвать официанта или администратора и попытаться урегулировать ситуацию на месте. При этом она посоветовала сфотографировать меню и полученное блюдо, позднее эти материалы могут пригодиться при разбирательстве.

Если же договориться с заведением не удалось, а у посетителя есть фотографии, видео или свидетели, подтверждающие, что блюдо не соответствует описанию, можно направить официальную претензию, а затем при необходимости обратиться в Роспотребнадзор, заключила Билялова.

Ранее юрист Александр Манько пояснил, что попасть в туалет кафе или ресторана, согласно закону, могут исключительно клиенты и персонал. Туалет является приложением к услуге общепита, а не самостоятельной услугой. При этом любой россиянин имеет право беспрепятственно воспользоваться общественными туалетами в торговых центрах, аэропортах, государственных учреждениях и на вокзалах.