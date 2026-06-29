Массовая драка поляков и украинцев произошла в Польше

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Массовая драка поляков и украинцев с применением холодного оружия произошла в польском городе Стараховице Свентокшиского воеводства. Об этом сообщила полиция Польши.

Конфликт между двумя группами молодых людей возник возле залива. В ходе драки один из участников использовал острый предмет, в результате чего другой мужчина получил ранения.

На место прибыли полицейские и спасатели. Они обеспечили охрану территории и помогли пострадавшему.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об участии в драке или избиении. Теперь виновным грозит от 3 месяцев до 15 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников случившегося.

Ранее украинские фанаты певца Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами. Медицинская помощь потребовалась 51-летнему иностранцу, его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.