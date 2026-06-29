В Москве 9 участников СВО вошли в список кандидатов от "Единой России" на думских выборах

Фото: пресс-служба МГРО партии "Единая Россия"

Девять участников и ветеранов спецоперации вошли в список утвержденных от Москвы кандидатов партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Такое решение приняли по итогам первого этапа XXIII съезда партии, который прошел в столице 28 июня.

В числе утвержденных кандидатов:



ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев;

капитан Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов;

сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой;

Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин;

Герой России, член партии "Единая Россия" Эдуард Казымов;

гвардии подполковник, замкомандира гвардейского мотострелкового полка № 1430 Александр Филипповых;

гвардии майор ВС РФ, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов;

участник СВО, кавалер медали "За отвагу" Илья Верещагин;

ветеран СВО, кавалер медалей "За храбрость II степени", "За Отвагу", руководитель рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Молодежной палаты при МГД Александр Кряжев.

"Нас, участников СВО, поддержали на всех уровнях: сначала это были горожане во время предварительного голосования, теперь наши кандидатуры в качестве кандидатов утвердила партия. Для нас это знак, что люди видят в нас тех, кто может взять на себя ответственность, помогать и защищать интересы жителей. Мы благодарны за поддержку москвичей и сделаем все возможное, чтобы оправдать оказанное нам доверие", – отметил Казымов.

Шелковой, в свою очередь, подчеркнул, что присутствие ветеранов СВО в списках кандидатов отражает стремление партии усилить представительство людей, которые имеют реальный опыт в защите интересов страны. У каждого из бойцов есть уникальный опыт, применимый в государственном управлении.

Также участники спецоперации готовы вносить вклад в развитие самых разных сфер – от волонтерства до технологий, добавил он.

"Каждый из нас привык принимать взвешенные решения, ставить людей на первое место, отвечать за результат, и все мы хотим работать на благо нашей страны. Нам есть что предложить: идеи, которые мы готовы внедрять, охватывают множество сфер: от волонтерства до технологического развития. Уверен, что при поддержке партии мы сможем реализовать проекты, которые сделают жизнь каждого москвича лучше", – заявил Шелковой.

Шонов назвал выдвижение большой честью и серьезной ответственностью. Он акцентировал внимание на обязательствах перед людьми: главная задача – сделать все, чтобы "пожелания горожан были услышаны".

"В этом в том числе помогает сбор предложений в Народную программу, которую реализует партия "Единая Россия". Участники СВО, в свою очередь, также будут опираться на мнение жителей, чтобы строить сильную Россию вместе", – сказал Шонов.

Помимо утверждения списков кандидатов, на съезде обсудили предложения в Народную программу, а также вопросы развития промышленности, внедрения инноваций в экономику, совершенствования здравоохранения, поддержки семей, сохранения исторического и культурного наследия. Московскую делегацию на съезде возглавил Сергей Собянин.

Среди делегатов были депутаты Госдумы Петр Толстой, Евгений Нифантьев, Евгений Попов, Светлана Разворотнева, Дмитрий Саблин, Владислав Третьяк, Роман Романенко, а также общественные деятели: член Общественной палаты РФ Александр Асафов, советник ректора НИУ "Высшая школа экономики", журналист Олег Леонов, военный врач, замначальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров и директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Москвы Евгений Андриенко.

Второй этап съезда запланирован на август. Партия представит обновленную Народную программу на ближайшие 5 лет. С ней кандидаты от "Единой России" пойдут на выборы в сентябре.

Выборы будут проходить с 18 по 20 сентября. В это же время пройдут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года. Принять в них участие смогут 17 политических партий.

Принять участие в голосовании онлайн смогут 48,4 миллиона человек, а заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.