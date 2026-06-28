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28 июня, 18:04

Политика

Лавров, Собянин и Львова-Белова возглавят список ЕР на выборах в Госдуму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В общефедеральную часть списка кандидатов партии "Единая Россия" необходимо включать главу МИД РФ Сергея Лаврова, Сергея Собянина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, заявил председатель партии, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что в список должен войти герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба "Юнармии", герой России Владислав Головин.

Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев добавил, что региональную группу возглавил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин.

В список кандидатур в федеральный список также вошел вице-премьер России Виталий Савельев, а возглавить группу от Саратовской области может председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также региональную группу № 36 возглавил губернатор Курской области Александр Хинштейн, а группу № 35 – врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Для выдвижения на выборы в ГД от новых регионов в федеральный список может войти бывшая уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Также региональную группу партии возглавили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Группу № 1 может возглавить вице-премьер Юрий Трутнев, а группу № 8 – Якушев.

Выборы будут проходить с 18 по 20 сентября, в это же время пройдут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года. Принять в них участие смогут 17 политических партий.

Проголосовать онлайн смогут 48,4 миллиона человек, а заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.

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