Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 12:20

Политика

Песков заявил, что все знают, какую партию поддержит Путин на выборах

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Все знают, какую партию на выборах в Госдуму поддержит Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Голосование будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В это же время пройдут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года. Принять в них участие смогут 17 политических партий.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, онлайн проголосовать на выборах смогут 48,4 миллиона человек. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.

Кроме того, за пределами России будет организовано около 350 избирательных участков. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что во многих странах складывается "непростая ситуация", из-за которой сложнее обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей.

Читайте также


властьполитика

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика