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Все знают, какую партию на выборах в Госдуму поддержит Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Голосование будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В это же время пройдут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года. Принять в них участие смогут 17 политических партий.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, онлайн проголосовать на выборах смогут 48,4 миллиона человек. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.

Кроме того, за пределами России будет организовано около 350 избирательных участков. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что во многих странах складывается "непростая ситуация", из-за которой сложнее обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей.

