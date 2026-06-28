28 июня, 16:10Политика
Путин пообещал защитить выборы в Госдуму от внешнего воздействия
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Владимир Путин пообещал защитить выборы в Госдуму от попыток внешнего воздействия и манипуляций. Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия".
"В сентябре будет сформирован девятый созыв Госдумы. Во многих регионах также состоятся масштабные выборные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится и состав. Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом", – указал российский лидер
Глава государства назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления России и ее стабильности, выразив уверенность в том, что конкурентная борьба на них будет открытой и честной.
Он также призвал кандидатов "меньше сидеть в кабинетах и мессенджерах" и почаще выходить общаться с людьми. Вместе с тем Путин подчеркнул, что у него добрые и конструктивные отношения со всеми фракциями Госдумы.
Российский лидер также пожелал "Единой России" удачи на выборах.
"Я ведь принял участие в создании "Единой России" и хочу пожелать съезду успешной работы, а партии - удачи на выборах", – добавил он.
Голосование будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В это же время пройдут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года. Принять в них участие смогут 17 политических партий.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, онлайн проголосовать на выборах смогут 48,4 миллиона человек. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.