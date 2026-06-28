Путин пообещал защитить выборы в Госдуму от внешнего воздействия

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Владимир Путин пообещал защитить выборы в Госдуму от попыток внешнего воздействия и манипуляций. Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия".

"В сентябре будет сформирован девятый созыв Госдумы. Во многих регионах также состоятся масштабные выборные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится и состав. Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом", – указал российский лидер

Глава государства назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления России и ее стабильности, выразив уверенность в том, что конкурентная борьба на них будет открытой и честной.

Он также призвал кандидатов "меньше сидеть в кабинетах и мессенджерах" и почаще выходить общаться с людьми. Вместе с тем Путин подчеркнул, что у него добрые и конструктивные отношения со всеми фракциями Госдумы.

Российский лидер также пожелал "Единой России" удачи на выборах.

"Я ведь принял участие в создании "Единой России" и хочу пожелать съезду успешной работы, а партии - удачи на выборах", – добавил он.

Голосование будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В это же время пройдут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года. Принять в них участие смогут 17 политических партий.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, онлайн проголосовать на выборах смогут 48,4 миллиона человек. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.

