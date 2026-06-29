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29 июня, 09:45

Политика

Мадуро обратился к венесуэльцам с цитатой из Библии после землетрясений

Фото: ТАСС/AP Photo/Ariana Cubillos

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал соотечественников после прошедшего землетрясения цитатами из Библии. Пост политика, размещенный на его странице в соцсети Х, приводит RT.

"Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?" Царь им ответит: "Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне", – следует из публикации.

Мадуро также заверил, что вместе с женой Силией Флорес продолжает молиться за погибших граждан и тех, кто пропал без вести.

Землетрясение, признанное самым мощным за последние 126 лет, произошло в Венесуэле 24 июня. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 ощущались в штате Яракуй на северо-западе страны. Многие здания оказались разрушены, в республике было введено чрезвычайное положение.

Согласно последним данным, число погибших составило порядка 1,4 тысячи человек, общее число пострадавших достигло 12 721.

Для восстановления после случившегося Европейский союз объявил о выделении Венесуэле 5 миллионов евро. Кроме того, был активирован европейский механизм гражданской защиты. Несколько стран направили в зону ЧП поисково-спасательные команды, пожарных и медицинский персонал.

Мадуро и его супругу захватили в ночь на 3 января в результате операции США. Их вывезли в Штаты, а уже 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке. Их обвиняют в причастности к наркоторговле, но они не признают свою вину.

В апреле власти США позволили венесуэльскому правительству оплачивать услуги адвоката для политика и его жены.

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